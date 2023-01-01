9. TEB Akıl Fikir Buluşması

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB), 9 yıldan bu yana inovasyonu ülke gündemine taşıdığı Akıl Fikir Buluşması “Bankacılık yeni neslin kodları ile baştan tasarlanıyor” teması ile gerçekleşti.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş’ın evsahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Moven Bank’ın kurucusu, girişimci yazar Brett King de konuşmacı olarak katıldı.

TEB Akıl Fikir Yarışması’na bu yıl 14 bin başvuru oldu. Projelerin yüzde 51’i üniversite öğrencilerinden, yüzde 36’sı müşterilerden geldi. İki yıl önce yarışmaya dahil edilen Teknolojik Girişimci Kategorisi’ne ise 1760 girişim fikri başvurdu. 9. Geleneksel TEB Akıl Fikir Yarışması Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun kategorisinde birinci olan Hayrican Göçmen’e 20 bin TL ve Bahçeşehir Üniversitesi MBA Bursu, ikinci Caner Doğru’ya 10 bin TL ve Bahçeşehir Üniversitesi MBA Bursu, üçüncü Melike Ceren İnan’a ise 5 bin TL ödül ve Bahçeşehir Üniversitesi MBA Bursu hediye edildi. Müşteri kategorisinde birinci olan Zafer Alver 20 bin TL ödülün yanısıra Roland Garros seyahati, ikinci Tayfun Esen 10 bin TL, üçüncü Emir Sarıcalı ise 5 bin TL ödülün sahibi oldu.

2015 yılında yeni açılan Teknolojik Girişimci Kategorisi’nde Kaan Tezgel 20 bin TL, ikinci Soner Hacıhaliloğlu 10 bin TL, üçüncü Ali Han Polat ise 5 bin TL ödül kazandı. Jüri Özel Ödülü Hasan Ayartürk’ün oldu. Teknolojik Girişimci Kategorisi’nde ilk beşe giren bütün finalistler, TEB Girişim Evi’ne katılım hakkı kazandı.