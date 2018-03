ABank’ın yüzde yüzü The Commercial Bank’ın

Katar’ın ilk özel bankası olan ve yenilikçi bankacılık vizyonu ile tanınan The Commercial Bank ve Anadolu Grubu arasındaki ABank hisse devri tamamlandı.

Temuz 2013’te hisselerin yüzde 70.8’ini, Anadolu Grubu’ndan satın alan ve ardından hisse geri alımı işlemleriyle hisse oranını yüzde 75’e çıkaran The Commercial Bank (P.S.Q.C.); geriye kalan yüzde 25’lik hisseyi de Anadolu Grubu’ndan 222.5 milyon dolara satın alarak bankanın tümünün sahibi oldu. The Commercial Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve ABank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Omar Hussain Alfardan, “ABank’ın artık yüzde yüz The Commercial Bank iştiraki haline gelmesi; aynı iş yapış kültürü ile birlikte geniş sinerji olanaklarının yaratılmasını ve Katar ile Türkiye’deki tüm paydaşlarımızın hissedeceği avantajlar sunulmasını sağlamak amacıyla daha da güçlü işbirliği ve entegrasyon fırsatlarının önünü açıyor” dedi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise “Büyük emek vererek bugünlere getirdiğimiz ABank’ı, şimdi emin ellere teslim ediyoruz. ABank, faaliyette olduğu süre içerisinde bankacılık alanında küresel ve yerel anlamda değişen birçok dinamiğe rağmen yoluna emin ve sağlam adımlarla devam ederek, üstlendiği misyonu yerine getirmek için çalıştı. ABank’ın ‘odaklı bankacılık’ stratejisi ve güçlü insan kaynağı ile bundan sonraki çalışmalarında da ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu.