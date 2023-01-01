ABD’ye Türk OSB’leri geliyor

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında imzalanan işbirliği ile GOSB’nin bir benzer modeli ABD pazarına taşınacak. İşbirliği hakkında açıklamalarda bulunan Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Osman Akat, şunları söyledi:

“GOSB’u Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. İlk etapta ön talep toplayacağız. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alacağız. Pazar araştırması yapacağız. Ayrıca bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı karşılıyor.”

Akat, ABD’nin büyük teşvikler verdiğini belirterek, “Yapılacak olan yatırımda ‘risk yok’ demek çok da yanlış olmaz. Hedefimiz 2019 öncesinde Amerika’da uygun göreceğimiz eyalette bu projeyi hayata geçirmek” diye konuştu.