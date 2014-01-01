Adnan Dalgakıran MAKFED’in başkanı oldu

Türk sanayinin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için makine imalat sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde 2014 yılında 14 kurucu derneğin biraraya gelmesiyle kurulan ve bugün 16 üyeye ulaşan Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) Genel Kurul toplantısı 17 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda MAKFED başkanlığına Adnan Dalgakıran seçildi. Dalgakıran, 2017 yılına kadar görev yapacak. MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “20 alt sektörden kendi segmentlerinde en büyük 1450 firmayı temsil eden bu derneklerin işbirliğiyle faaliyetlerimize makine imalat sanayi ile ilgili tüm politika ve uygulamaların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek üzere yön vereceğiz. MAKFED olarak makine imalat sektörünün toplam kalite, Ar-Ge ve inovasyon konularında uluslararası rekabete uygun bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve sektörün, diğer yan sektörler ile beraber kalkınmasına katkıda bulunmak en önemli hedefimiz. MAKFED ve üyeleri 19 AB Federasyonu’nda Türk makine sektörünü temsil ediyor, bu çok önemli bir lobi gücüdür.”



MAKFED 1. Dönem Yönetim Kurulu:



- Adnan Dalgakıran (MİB)

- Kutlu Karavelioğlu (POMSAD)

- Hüseyin Semerci (PAGDER)

- Mehmet Sefa Targıt (AYSAD)

- Şenol Önal (TARMAKBİR)

- Ali Eren (KBSB)

- Adil Nalbant (TEMSAD)

- Halil Tamer Öztoygar (İMDER)

- Önder Bülbüloğlu (TEVİD).