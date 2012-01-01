Akbank Girişimci Geliştirme Programı 12. dönem mezunlarını verdi

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank işbirliğiyle girişimcilere destek olmak amacıyla yürütülen 5 günlük KOBİ sertifika programı ‘Akbank Girişimci Geliştirme Programı’na katılan 50 girişimci sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninin açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Akademik Direktörü Dilek Çetindamar, sürekli yeni faaliyetlerle girişimcilere katkıda bulunmaya devam ettiklerini, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Berker ise Akbank’la etkin işbirliği yürütmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Akbank KOBİ Bankacılığı Satış Yönetimi Bölüm Başkanı Gülay İşisağlam, Akbank’ın büyüyen ekonomilerin en önemli bileşenlerinden girişimciliğin desteklenmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Programın destekçi kuruluşları temsilcileri olarak; KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ, Endeavor Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Didem Altop ve Inovent adına Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Kutlu Kazancı konuştu. Ana konuşmayı melek yatırım ağı Şirket Ortağım’ın Kurucusu Mehmet Buldurgan yaptı.