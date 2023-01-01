Akbank'tan KOBİ'lere: “Akbank Uzmanına Sor”

Akbank, KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşabilecekleri “Akbank Uzmanına Sor” uygulamasını geliştirdi.

KOBİ’ler, ‘Akbank Uzmanına Sor’ uygulamasından Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerin yanı sıra yatırım teşvik belgesi, dış ticaret, girişimcilik vb. konulardaki ulusal ve uluslararası destekler hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve benzeri konularda da bilgi sahibi olabiliyorlar. KOBİ'ler bu sayede gündemi takip edip, sadece bir noktadan merak ettikleri bilgilerin en günceline ulaşabiliyorlar. Akbank’ın KOBİ’lere yönelik yeni hizmeti ile ilgili açıklama yapan Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulma konusuna önem verdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi: “KOBİ’lerle yaptığımız görüşmelerde en çok hibe/teşvik, hukuk ve mali konularda bilgiye ihtiyaç duyduklarını gözlemledik. Bu gerçekten hareketle onların hayatını kolaylaştıracağına inandığımız yeni bir hizmeti daha hayata geçirdik. Bu hizmetimiz ile artık KOBİ’ler tek bir noktadan bu konularda ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilecek, konunun uzmanlarına danışabilecek ve bunun için hiçbir ücret ödemeyecek. Akbank olarak KOBİ’lerin işlerine katkı sağlayacak ürün ve hizmetleri avantajlı koşullarda sunmaya devam edeceğiz.”