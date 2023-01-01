Akbank zirvede

Akbank, Brand Finance’in araştırmasında 1. oldu. Akbank’ın Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ülkeleri uluslararası rekabette markalaşma ve markaların öne çıkardığını vurgulayarak, “Marka değeri iş dünyasının gündemindeki en önemli konulardan biri. Bugün alışılagelmiş finansal göstergelerin yanında şirketlerin marka değerleri de yatırımcıların tercihlerini şekillendirmede önemli rol oynuyor” dedi.

Akbank olarak “Türkiye’nin En Değerli Markası” olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Binbaşgil şunları dile getirdi: “Kurulduğumuz günden bu yana markamıza önemli yatırımlar yapıyoruz, yenilikçi ve ses getiren iletişim çalışmalarımızla da sektöre birçok alanda öncülük ediyoruz. Akbank özellikle son yıllarda yenilikçi ürün ve hizmetleri, müşteri odaklı hizmet modeli, müşteri memnuniyetini yükselten çalışmaları, direkt bankacılık, dijitalleşme, yüksek teknoloji kullanımı gibi konularda Türkiye’de çıtayı daha da yükseltti. Markamızı 67 senedir titizlikle oluşturduk, koruduk, yatırım yaptık. Bu yıl Brand Finance’in 9. kez hazırladığı ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ araştırmasında ‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ olduk. Bu sıralamada ilk defa Türkiye’den bir banka zirveye yerleşti. Bu sonuç Akbank’ın olduğu kadar Türk bankacılık sektörünün gücünün de bir yansıması.”