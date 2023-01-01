Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar TL kazandıracak

Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin en kapsamlı “Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu” akıllı şehirleşmede öncü kentlerden Bursa’da açıklandı.

23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlanan raporda, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde akıllı şehirlerin Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na yılda yaklaşık 30 milyar TL’lik katkıda bulunması öngörülüyor. “Akıllı Şehir Yol Haritası” ile ilk etapta 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması hedefleniyor. Rapora göre, bu hedefe ulaşılması halinde ülke genelinde yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanabilecek. Akıllı trafik uygulamalarıyla günde ortalama 100 dakikanın trafikte geçirildiği ve nüfusu 10 milyondan fazla olan bir şehirde vatandaşların trafikte geçirdiği zamandan yılda ortalama 104 milyon saat tasarruf edilebilecek. Ayrıca akıllı kavşak uygulamalarıyla kavşaklardaki duraklamalarda günde ortalama yüzde 45’e yakın azalma sağlanabilecek.

Rapora göre vatandaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ise yüzde 78.9 ile ulaşım olurken onu yüzde 73.7 ile trafik ve yüzde 52.6 ile otopark sorunu izliyor. “Akıllı Şehir Yol Haritası” tanıtımına; Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Bilişim Vakfı Başkan Vekili Bülent Gönç, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya, Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu katıldı.