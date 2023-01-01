Aklease’den sektöründe bir ilk

Ak Finansal Kiralama A.Ş. (Aklease), toplamda 110 milyon dolarlık sendikasyon kredi anlaşması imzaladı. Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) tarafından düzenlenen sendikasyon kredisine, FMO ile birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Güneydoğu Avrupa Yeşil Enerji Fonu (GGF) ve Uluslararası Kalkınma için OPEC Fonu (OFID) katıldı.

Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, sağladıkları bu yeni kaynak sayesinde hem yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını finanse etmeye devam edeceklerini hem de ithalatın finansmanında kullanılacak dilim ile dış ticareti finanse etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Altundaş şöyle devam etti: “Türkiye leasing sektörünün ilk 5 yıllık piyasa sendikasyonu kredisini temin ettik. Bu uzun vadeli fon kaynağı, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Akbank iştiraki olan şirketimize olan güvenini teyit ediyor. Aklease olarak 1988’den bugüne sektörümüzdeki öncü konumumuzla kurumsal segmentten KOBİ’ye kadar tüm yatırımcılara finansman desteği sağlıyoruz. Müşterilerimizin yatırımlarında kullanabilecekleri çok geniş ve çeşitli fonlama ağına sahibiz. Türkiye’de ana yatırım kalemi olan makine-ekipman yatırımlarının finansmanının yanı sıra uzman kadromuz ile yenilenebilir enerji yatırımları ve büyük altyapı yatırımlarında da projelerin finansmanına uygun, uzun vadeli ve rekabetçi fonlara erişim imkanımız sayesinde müşterilerimize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla leasing imkanı sunabiliyoruz.”