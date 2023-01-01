Aktif Bank bankacılık sektörünün Ar-Ge Merkezi oldu

Aktif Bank; ‘Yeni Nesil Bankacılık’ yaklaşımını geliştirmeye yönelik inovatif ürünleri ve nitelikli Ar-Ge çalışmalarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi” belgesini almaya hak kazandı.

Aktif Bank; Perakende Bankacılık, Kurumsal Bankacılık ve Özel Bankacılık kategorilerindeki çeşitli hizmetlerin yanısıra Ekent, NKolay Ödeme Kuruluşu, Sigortayeri, Asset Sportif, PAVO gibi çok sayıda iştiraki için kapsamlı Ar-Ge yatırımları ve projeler gerçekleştiriyor. Banka, Ar-Ge Merkezi belgesi kazanmasının ardından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde daha fazla proje geliştirecek. Ayrıca Aktif Bank bankacılık sektörüne hizmet edecek inovasyon çalışmalarına daha geniş kaynak ve zaman ayıracak. Aktif Bank CEO’su Serdar Sümer, “Yeni Nesil Bankacılık şeklinde adlandırdığımız bankacılık yaklaşımımız doğrultusunda, hem kendi iş yapış biçimimizi hem de sektörün alışkanlıklarını değiştirecek inovasyon projelerine önem veriyoruz. 140 kişilik insan kaynağı ile ‘Bilgi Teknolojileri’ birimimizin çalışmaları hem kendi müşterilerimize hem de sektöre çözümler üretiyor” diye konuştu.