Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Alışveriş Merkezleri (AVM) Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak geçtiğimiz yılın başında yürürlüğe giren Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkan ilk yönetmelik olan Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği sektöre ek bir takım yenilikler getirecek.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, “Yönetmelik sözleşme üstünlüğüne dayalı olmak üzere mevcut düzenlemelere ek yeni birkaç düzenleme getirecek. Böylece ortak alan tanımı ve ortak alan giderlerinin paylaşımı gibi ihtilaflara neden olabilen ve zaman zaman kötü amaçlı kullanılabilecek meselelerin çözüme kavuşmasında bizlere yön verecek” dedi.