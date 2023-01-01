Alparslan Bayraktar, dünya enerji düzenleyicilerinin yeni Başkanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üyesi Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) Başkanlığı’na seçildi.

Aynı zamanda Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) de başkanlığını yürüten Bayraktar, ICER Başkanlığı görevini Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi (CEER) Başkanı Lord John Mogg’dan 2018 yılı Mayıs ayına kadar yürütmek üzere devraldı.

Bayraktar, bu başarının, Türkiye’nin enerji alanında gerçekleştirdiği büyük dönüşümün sonucu olduğunu söyledi: “Aynı zamanda ülkemizin; serbestleşmedeki başarısının, bölgesel bir enerji merkezi olma hedefinin, bu doğrultuda atılan adımların, gerçekleştirilen projelerin ve G20 Başkanlığı döneminde koyduğu liderliğin de dünya tarafından takdirle ve dikkatle takip edildiğinin de bir göstergesidir.”