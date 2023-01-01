Alper Kanca EUROFORGE’nin Başkanı oldu

Avrupa Dövmeciler Birliği’nin bu yıl Torino’da yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Avrupa Dövmeciler Birliği EUROFORGE’un başkanlık görevine getirildi.

TAYSAD Başkanı Kanca, 7 Ekim’de yapılan Genel Kurul’a katılan tüm üyelerin oybirliği ile ‘Başkanlık’ görevine seçildi. Dövme sektöründe Avrupa’daki tek federasyon olan EUROFORGE’de ilk defa bir Türk sanayicisinin bu derece üst bir göreve getirilmiş olması Türk sanayicilerin Avrupa’da itibar ve kabul gördüğünün bir göstergesi oldu. “Eskiden Avrupa’daki meslek örgütlerine üye olmak istediğimizde bile sorunlar çıkarıyor, bahaneler üretiyorlardı” diyen TAYSAD Başkanı Alper Kanca şunları ifade etti: “EUROFORGE’de böylesi kritik bir görev için bir Türk sanayicinin seçilmiş olmasının ayrı bir önemi var. Özellikle de Türkiye algısının hasar gördüğü, gerek siyaset gerekse iş dünyasında Türkiye’ye yönelik endişelerin ortaya çıktığı bir dönemde, Avrupa’nın değişik ülkelerinden meslektaşlarımızın ısrarla beni başkanlık için önermelerini, ittifakla aday göstermelerini önemsiyorum.”