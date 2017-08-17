Alper Kanca: “Orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezi sayısında artış bekliyoruz”

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki kararnamenin birinci maddesi, 17 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirildi.