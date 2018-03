Alüminyum sektörü büyük buluşmaya hazır: ALUEXPO 2017; 5 Ekim tarihinde kapılarını açıyor:

ALUEXPO 2017- 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. ALUEXPO 2017 Fuarı, 33 ülkeden 350 civarında katılımcıyı, 77 ülkeden sektörü yakından takip eden 11.000 ziyaretçi ile buluşturacak.

Alüminyum sektörünün ülkemizdeki tek buluşma noktası ALUEXPO 2017 Fuarı ile ilgili olarak, Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü ve Murahhas Azası İbrahim Anıl ile görüştük:

Bize öncelikle ALUEXPO Fuarı’nın geçmişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alüminyum, yıldızı yeni parlayan bir element. Sanayideki kullanım alanlarının bulunması ile genişlemesi birbirini izleyen iki süreç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’deki fuar süreci de bundan bağımsız değil. 1993 yılında ilk ANNOFER 1. Uluslararası Demirdışı Metaller, Teknolojileri, Makina ve Ürünleri Fuarı’nı, ANKIROS 2. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri Fuarı ile birlikte düzenlediğimizde alüminyum, demirdışı metaller sektörünün bir parçası olarak yerini almıştı. Üretim ve ihracat rakamları sürekli artan bir sektör olarak dikkat çekiyordu. 2008 yılında, TALSAD- Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ile işbirliği içinde ayrı bir fuar olarak düzenlenebilecek genişliğe ulaştığına karar verdik. Böylelikle 2009 yılında ilk ALUEXPO Fuarı ortaya çıktı. Alüminyum sektörü; üreticileri, tedarikçileri ve kullanıcıları ile buluştuğu tek ve bağımsız platformuna kavuştu. 2009 yılından beri her iki yılda bir ALUEXPO Fuarı kapılarını ülke içinden ve dışından gelen yüzlerce katılımcı, binlerce sektör profesyoneline açıyor.

Bu süreçte firmanızda ve ALUEXPO’da neler değişti?

Türkiye metal sektörünün büyümesine paralel biçimde sektörün fuarı da büyüme gösterdi. Yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi arttı. Bugün 70. yıldönümünü kutlayan endüstriye yönelik dünya çapında ses getiren Hannover Messe gibi çok sayıda fuarı düzenleyen Deutsche Messe AG, Türkiye’de kendi bağımsız varlığının yanı sıra başarılı yerli fuarlar ile ortaklıklar kurmaya başladı. Bu süreçte Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. ortaya çıktı. Deutsche Messe AG’nin yaygın uluslararası bağlantıları ile katılımcı ve ziyaretçi firmalar ile kurduğumuz yoğun ilişki sonucunda ALUEXPO sadece Türkiye için değil, tüm Avrasya bölgesi için en önemli ticaret platformu oldu.

ALUEXPO 2017 Fuarı’nı ziyaret eden profesyoneller, hangi firmalar ve ürünler ile karşılaşacak?

350 civarında katılımcının yer aldığı ALUEXPO 2017 Fuarı’nda ziyaretçilerimiz hiç kuşkusuz öncelikle alüminyum üreticileri ile karşılacak. TALSAD ile işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmamızda, yerli üreticilerimizi tek bir holde topladık. 9. holde alüminyum hammadde, birincil metaller ve yarı bitmiş alüminyum ürünlerini üreten yerli firmalarımız yer almaktadır. Ziyaretçilerimiz; alüminyum levha, çubuk, külçe, tel, boru, profil ile kompozit ve ekstrüzyon ürünlerinin yerli üreticilerini bu holde bulabilecekler. Global alüminyum üreticileri ve sektörün tedarikçileri ise 10. ve 11. hollerde yerlerini aldılar.

Ziyaretçilerimiz aynı zamanda, alüminyum üretiminde kullanılan en son teknoloji ve ürünleri de ALUEXPO 2017 Fuarı’nda görebilecekler. Ekstrüzyon teknolojisinden preslere, ergitme, ısıl işlem ve hammadde tedarikçilerinden fırınlara, her türlü alüminyum döküm makina ve ekipmanlarından tel çekme teknolojisine, talaşlı imalattan metal konstrüksiyon işlerine, her türlü yüzey işlemden toz boyaya, çevre korumadan kalite kontrol ve test sistemlerine kadar alüminyum üretiminde kullanılan tüm ürün ve teknolojileri bu fuarda bulabilecekler.

ALUEXPO 2017 Fuarı’nı kimlerin ziyaret etmesini bekliyorsunuz?

Bildiğiniz gibi alüminyumun girmediği sektör kalmadı. Her sektördeki kullanım oranları artıyor. Eğer sektörel bazlı bir tanımlama yapmak gerekirse; profil, levha ve her türlü alüminyum çözümleri için yapı sektörü, alüminyum levha, ekstrüzyon ürünleri ve döküm parçaları için otomotiv ve ulaştırma sanayi, profil, levha ve döküm ürünleri için beyaz eşya sektörü, alüminyum folyo ve tüm alüminyum ürünleri için ambalaj sektörü, dayanıklı ve yüksek alaşımlı alüminyum malzemeleri için savunma ve havacılık sanayi, her türlü profil ve kesme makinaları için kapı ve pencere üreticileri temsilcilerinin ziyaretini bekliyoruz. Doğal olarak tüm alüminyum kullanıcılarımız bu sektörlerle sınırlı değil. Güneş enerjisinden, aydınlatmaya, makina imalatından ısıtma, soğutma havalandırmaya, ev gereçleri imalatından asansöre kadar geniş bir alanda kendine yer bulan alüminyumun tüm kullanıcılarını fuarımıza bekliyoruz.

Alüminyum üreticilerimiz, dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden katılan tedarikçilerimiz ile ALUEXPO 2017 Fuarı’nda buluşacaklar. Hammadde, birincil metal ve yarı bitmiş ürünlerden, her türlü ekstrüzyon ile şekillendirilmiş çubuk, boru, tel, levha ve profil üreten firmalara kadar genişlikte alüminyum üreticileri gereksinim duydukları tüm makina, malzeme ve ekipmanları bu fuarda bulabilecekler. Dövme teknolojilerinden kesme makinalarına, yüzey işlemden fabrika ekipmanlarına kadar üretimde, başlangıçtan ürüne son biçim verilene kadar yer alan süreçteki tüm gereksinimlerini; hem de teknolojide ulaşılan son noktayı da kapsayacak biçimde ALUEXPO 2017 Fuarı’nda karşılayabilecekler.

ALUEXPO 2017 Fuarı alüminyum üreticileri, tedarikçileri ve kullanıcılarının buluştuğu büyük bir bayramdır. Alüminyum üretiminin her aşamasında yer alan yöneticiler ve çalışanlar, alüminyum ürünlerini son kullanıcılara ulaştıran yetkili satıcılar, bayiler, üretimde kullanılan makina ve malzemeyi sağlayan tedarikçiler, kesintisiz üretimin vazgeçilmez parçası bakım ve onarım hizmeti verenler ve alüminyumu kendi üretimlerinde kullananlar iki yılda bir biraraya gelirler. Birbirlerini görür, sorularını sorar, sorunlarını paylaşır, çözüm önerilerini değerlendirir, yeni fikirler ve ürünler ile fuardan ayrılırlar. Bu yönüyle alüminyum üretiminde yeralan, hammadde, makina ve malzeme sağlayan, her türlü hizmeti veren, dış ticaretini yapan ve alüminyum ürünleri kullanan herkesi fuarımızda ağırlamak istiyoruz.

ALUEXPO 2017 Fuarı hangi saatler arasında ziyaret edilebilecek?

Fuarımız 5, 6 ve 7 Ekim tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerimize açık olacaktır. Ziyaretçilerimizin İstanbul gibi bir metropolde, iyi bir planlama yapabilmeleri için ziyaret saatlerine dikkat etmeleri önemlidir.

Ziyaretçilerin ALUEXPO 2017 Fuarı’na hızla ulaşabilmeleri için yaptığınız hazırlıklar nelerdir?

ALUEXPO Fuarı’nı beşinci kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenliyoruz. Atatürk Havalimanı’na beş dakikalık bir mesafede yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından fuarımıza havayolu ile gelenleri servislerimiz karşılayacak. Taksim yönünden gelenler AKM önünden otobüsler ile fuar alanına ulaşabilirler. Deniz otobüsü ile Bakırköy İskelesi’ne gelen ziyaretçilerimiz servislerimizden yararlanabilirler. Fuar alanına metro ile gelen ziyaretçilerimiz her yirmi dakikada bir hareket eden servislerimiz ile fuar alanına ulaşabilecekler. Alüminyum sektörünün yoğun olarak yer aldığı Alkoop ve Çağlayan’dan fuara ulaşım için servislerimiz kalkacak. Hiç kuşkusuz tüm servislerimiz ücretsizdir.

İstanbul dışından fuarımıza ulaşmak isteyen ziyaretçilerimiz kendi şehirlerindeki Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Odalarına ve ilgili mesleki kuruluşlarına başvurarak, ücretsiz otobüs servislerinin bilgisini edinebilirler.

Alüminyum kullanıcı firmaların yetkililerinin fuarınızı ziyaret etmelerinden nasıl bir sonuç elde etmelerini bekliyorsunuz?

Günümüzde fuarlar; en fazla sayıda firmanın katıldığı, en son yeniliklerin sergilendiği en büyük sektörel buluşmalar olmaktadır. ALUEXPO 2017 Fuarı’nda örneğin; alüminyum profil kullanan pencere üreticisi, alüminyum folyo kullanan ambalaj firması, dış cephe kaplamasını alüminyum olarak tasarlayan mimar ya da alüminyum levhayı gövdede kullanan otobüs üreticisi ziyaretçilerimiz, başta alüminyum üretici firmalarımızı toplu halde görme ve her biri ile ayrı ayrı tanışma olanağı bulacaklardır. Ürün, kalite ve fiyat konusunda çok hızlı ve çok net bir pazar araştırması yapmış olacaklardır. Yeni ürünler ve yeni firmalar hakkında bilgi edinecek, yeni teknoloji ve uygulamalarını yakından tanımış olacaklardır. Bütün bunlar satın alma sürecini verimli kılacaktır.

Alüminyum sektöründen gelen ziyaretçilerimiz ise tedarikçi firmalarımız ile buluşacaklar. Yeni ürünler ve teknolojiler ile tanışacaklar.Ülkemizde ve dünyada artan rekabet koşullarının gerektirdiği daha ekonomik ve daha nitelikli üretim için gerekli olan ürün ve hizmetlere ulaşacaklardır.

Okuyucularımızın, ALUEXPO 2017 Fuarı’dan en yüksek verimi alabilmeleri için önerileriniz nedir?

Aluexpo 2017 Fuarı 5, 6 ve 7 Ekim tarihleri arasında açık olacak. Avrupa’da yaygınlaşan üç günlük fuar organizasyonunu, yaptığımız anket sonucunda 2015 yılından beri uyguluyoruz. Üç günü verimli biçimde kullanabilmek için öncelikle www.aluexpo.com adresinden ön kayıt yaptırmak çok önemlidir. Ziyaretçilerimiz fuar alanı girişindeki kayıt süresini ortadan kaldırıp, alınan numara ile yaka kartını edinerek hızla fuar alanına ulaşabilirler. Eğer ön kayıt yapılmamış ise yaygın olarak ilgili sektörlere ulaştırdığımız ya da yine web sitesinden indirilebilecek ziyaretçi davetiyelerini fuar alanına gelmeden önce doldurmak zaman kazanmaya yardımcı olacaktır.

İkinci önemli konu, fuarı gezmek için en fazla üç günün olduğu ve alanda yüzlerce katılımcının bulunduğu göz önüne alınarak ziyaret edilecek firmaların önceden tespit edilmesidir. Web sitemizden katılımcı listesi indirilebileceği gibi, site üzerinden interaktif yerleşim planından da yararlanılabilir.

Bunların ötesinde, fuar alanı girişinde her ziyaretçimize katılımcı firmalarımızı ve hol planındaki yerlerini gösteren el bröşürleri dağıtılacaktır. Her holün girişinde katılımcı listesi ve fuar alanının birçok yerinde çok yönlü arama yapılabilecek kiosklar bulunacaktır. Her şey, ziyaretçilerimizin hızla ilgilendikleri ürün ve hizmetleri sağlayan katılımcılarımıza ulaşabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmektedir.

ALUEXPO 2017 Fuarı’na yurtdışı ilgisi konusunda neler söylemek istersiniz?

Öncelikli olarak yurtdışı katılımcılarımızın oranının aynı düzeyde sürdüğünü söylemek isterim. Uluslararası ve ulusal konjönktürde ortaya çıkan gelişmeler tüm ekonomimizi olduğu gibi alüminyum sektörünü ve dolayısıyla fuarını da etkilemektedir. Ancak ülkemizin gerek iç pazarının gerekse Avrasya’daki konumunun önemini bilen global firmalar katılımlarını arttırarak sürdürmektedir.

Ziyaretçi konusunda geçtiğimiz organizasyonlarda olduğu gibi T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği sürmektedir. Geçtiğimiz yıllarda her sektör için hedef pazarlar saptanmışken bu yıl tüm dünyadaki Ticari Ataşeliklerimiz üzerinden fuarımızın ilgili sektörlere tanıtımı yapılmaktadır. Satın alma heyetleri için İMMİB organizatör olarak tespit edilmiş ve gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Biz de yurtdışından nitelikli satın alma heyetlerinin fuarımızı ziyaret etmesi için çalışmalar yapıyoruz. Özel kuruluşlar ile yaptığımız çalışmalarda, özellikle Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde ilgili firma yetkilerine tek tek ulaşarak fuarımızı ziyaretlerini destekleyecek olanaklar yaratıyoruz.

Ülke içinden ve dışından ALUEXPO Fuarı katılımcılarının yurtdışındaki potansiyel müşterilerini fuara davet ettiklerini biliyoruz. Alüminyum sektörünün farklı ülkeler ve bölgelerde kurulu dernekleri; üyelerine, fuarımız hakkında bilgi aktarıyorlar ve uluslararası medya ortağımız olan yayınlar, okuyucularına fuarımızı tanıtıyorlar.

Bütün bu çalışmaların ALUEXPO 2017 Fuarı yurtdışı ziyaretçisi üzerinde olumlu etkileri olacaktır.

ALUEXPO 2017 Fuarı’nda hangi kuruluşlar ile işbirliği yapmaktasınız?

Başta, hiç kuşkusuz TALSAD’ı söylememiz gerekir. Alüminyum üretici ve tedarikçilerinin üye olduğu TALSAD, fuarımızın katılımcı ve ziyaretçisinin arttırılması için bizimle birlikte çalışmaktadır. TALSAD aynı zamanda ALUEXPO 2017 Fuarı’na paralel olarak düzenlenen Alüminyum Sempozyumu’nun da düzenleyicileri arasındadır. ALUEXPO Fuarı’nın düzenlendiği her dönemde eşzamanlı olarak organize edilen Alüminyum Sempozyumu bu yıl 8. kez düzenlenecek. TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Sempozyum’u TALSAD ile birlikte düzenlemekteler.

Alüminyum sektörünün dernekleri ile çok yönlü ortak çalışmalar organize etmekteyiz. GALSİAD Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği ve AYİD Alüminyum Yüzey İşlem Derneği ile fuarımızın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımı, kimi özellikli satın almacıların davet edilmesi gibi ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle GALSİAD ile birlikte ziyaretçilerin fuar alanına kolaylıkla ulaşabilmeleri için sektörel yoğunluğun olduğu noktalardan servis kaldıracağız.

Hiç kuşkusuz sektörel yayınlar, fuarımızın tanıtımında çok kilit bir rol oynuyorlar. Her yayın kendi sektörünün en uç noktalarına kadar ulaşarak; yazıları, haberleri ve reklamları ile ALUEXPO 2017 Fuarı’nın bilgisini okuyucularına ulaştırıyorlar.

Son olarak okuyucularımıza söylemek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kobi Efor Dergisi’ne ALUEXPO 2017 Fuarı’nın tanıtımı konusunda gösterdiği katkı için teşekkür ederiz. Sizin yayınınız aracılığı ile en üst yöneticisinden üretim sürecindeki elemanına kadar tüm alüminyum sektörünü ve tüm alüminyum kullanıcı firmalarımızın yetkililerini; iki yılda bir düzenlenen ve alüminyum sektörünün gücünü gösteren ALUEXPO 2017 Fuarı’nı ziyaret etmeye davet ediyoruz.