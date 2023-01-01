Amasya’ya AKÜDGEM kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği ile finanse edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında

Amasya Mobilya ve Otomotiv Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi ve Küçük İşletmelere Danışmanlık Hizmeti Merkezi Kurulması Projesi (AKÜDGEM) yaklaşık 5.5 milyon avro yatırımla hayata geçiriliyor.

Amasya Esnaf ve Sanatkar Odası Birliği öncülüğünde Amasya Valiliği, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, S.S. Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin biraraya gelerek sunduğu proje kapsamında Amasya Küçük Sanayi Sitesi’nde hedeflenen sektörlerdeki tüm KOBİ’lerin kullanımına açık ortak kullanım tesisi kuruluyor. Tesis, bölgedeki ortaklık kültürü ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Tesiste son teknolojiye sahip otomotiv arıza tespit ve bakım-onarım cihazları ile tasarımdan üretime kadar tüm ağaç işlerinin yapılabileceği atölyeler yer alacak. Tesis aynı zamanda KOBİ'lere eğitim merkezi olarak hizmet verecek.