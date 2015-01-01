Ambalaj sektörünün ihracatı yüzde 24 arttı

Türkiye ambalaj sanayi, yılın ilk yarısını yine artıda kapattı. Sektörü yılın ilk 6 ayında dış ticarette 280.2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin açıkladığı rapora göre; 2015 yılının ilk 6 ayında 790 bin 680 ton olan ambalaj ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 984 bin 134 tona yükseldi. Değer olarak ise 1.81 milyar dolardan 1.97 milyar dolara yükselerek miktar bazında yüzde 24 artış elde etti. İthalatta ise 2015’in ilk 6 ayında 924 bin 538 ton olan rakam, bu yıl ilk 6 ayda 897 bin 935 tona kadar geriledi.2015 için 61 milyar dolara eşdeğer olan ithalat rakamı ise bu yılın aynı döneminde 1.69 milyar dolara yükselerek miktar olarak yüzde 3 azalırken değer olarak yüzde 5 artış gösterdi. Ambalaj türüne göre ihracat rakamlarına bakıldığında; plastik ambalajların yüzde 67’lik payla ilk sırada, kağıt/karton ambalajların ise yüzde 23 ile ikinci sırada yer aldığı görülüyor. 2016 yılının ilk 6 ayında değer bazında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ise Almanya, İngiltere, Irak, Fransa, İtalya, İsrail, İran, Hollanda, Bulgaristan ve ABD olarak sıralandı.Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türkiye ambalaj sanayi, 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefini de koruyor.