Ambalajlar ‘Oscar’landı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Yarışmaya başvuru yapan 169 ambalaj, 9 farklı kategoride değerlendirildi ve 88 ambalaj ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez yurtdışı başvuruların kabul edildiği yarışmada bir ödül de İsviçre’ye gitti. Ambalaj Ay Yıldızları 2015 Yarışması’nda tüm kazananların ödülleri 11 Eylül 2015'te İstanbul'da düzenlenecek törenle verilecek. Şampiyon finalistler WorldStar’ın yanısıra Asya Ambalaj Federasyonu (APF) yarışması AsiaStar’a da katılabilecek. AsiaStar 2015 organizasyonu Kasım ayında ASD tarafından İstanbul’da düzenlenecek. Küresel rekabetin hızla arttığı bir ortamda ürünlerin giysisi olan ambalajın ürünlere standart getirdiğine ve değer kattığına dikkat çeken ASD Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, “ASD olarak sektörümüzün uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelebilmesi ana hedeflerimizden biri. Önümüzdeki yıllarda yarışmamıza yurtdışından katılımların artmasıyla Türkiye’yi ambalajda sadece bölgesel değil küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.