Ambalajlıyoruz!

Ürünü, şekline ve yapısına göre koruyan, hijyen sağlayan, hakkında bilgi vererek ürüne değer katan ambalaj, Türkiye’nin hızlı büyüyen sektörlerinden.

Türkiye’de dış ticaret açığı vermeyen ender sektörlerden ambalajda iç pazar 20 milyar dolar sınırına dayandı, kişi başı ambalaj tüketimi 240 dolara ulaştı.AB ülkeleri başta olmak üzere dünyada 183 ülkeye ambalaj ihraç eden Türkiye’nin en iyi müşterileri Almanya, İngiltere,Irak, İran ve Fransa. 2014’te yaklaşık 1.5 milyon ton ambalaj ihracat gerçekleştiren ve 4 milyar dolar ihracat geliri elde eden sektör, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında arttı. Sektörün dış ticaret fazlası her yıl artarken ithalatı ise azalmaya devam ediyor. Güçlü altyapısı, gelişmiş teknolojisi, yetişmiş insan kaynağı, dünyadaki gelişmeleri takip eden yönetim yapısıyla Türkiye ambalaj sanayi, Avrasya'nın ambalaj merkezi olma hedefine hızla yaklaşıyor. Türkiye’de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık 3 bin firmanın 53’ü iş hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi arasında bulunuyor. Yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde; plastik, kağıtkarton, metal, cam ve ahşap ambalaj olmak üzere beş ana grupta üretim yapıyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, “19 milyar dolarlık Türkiye ambalaj sanayi, yaklaşık 300 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü etkiliyoruz” dedi. Korkut, ASD’nin 2023’te toplam ihracatı 10 milyar dolara, pazar büyüklüğünü 30 milyar dolara, kişi başı tüketimi ise 300 doların üzerine taşımak olduğunu belirtti.