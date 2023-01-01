Amerika’da yaşamak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ömürboyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin katıldığı Green Card-Yeşil Kart Çekilişi Sonuçları açıklandı.

Sonuçlar sadece katılımcılara özel verilen teyit numarası (Confirmation number) kullanılarak ABD Göçmenlik Dairesi Resmi sitesinden (https://www.dvlottery.state.gov/ESC/) öğrenilebiliyor. Bu yıl Green Card çekilişini tüm dünyadan 84 bin talihli kazandı. Bu rakam evli ve çocuklu olan talihlilerin aileleri ile birlikte 200-250 bin kişiye ulaşıyor. Green Card Çekilişi başvurusu ve danışmanlığı konusunda 2005 yılından bu yana hizmet veren GreenCard724.com Yöneticisi Ozan Şirin, Türkiye’den her sene yüzbinlerce kişinin Amerika’da yaşamak, çalışmak ve okumak için Green Card çekilişine katıldığını ve çekilişi kazanan talihlilerin her sene ortalama sadece yüzde 20’sinin bu süreci başarıyla tamamlayıp green card sahibi olabildiğini belirtiyor. Bu süreçte yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi veren Şirin, “Bu süreci başarıyla tamamlayamayan talihliler, hatalı ve eksik form doldurma, yanlış bilgilendirilme ve mülakat öncesi yeterli hazırlık yapılmaması gibi sebepler yüzünden görüşme sırasında elenerek green card alma haklarını kaybediyorlar. Biz GreenCard724.com olarak Green Card çekilişini kazananlara bu süreçte yüzde 100 Green Card alma garantisi veriyoruz. Danışmanlık hizmetimiz formların doldurulmasından Amerika’da green cardların teslim alınmasına kadar olan tüm süreci kapsıyor” diye konuştu.