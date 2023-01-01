Anadolu Bilişim ile Çelik Motor Filo’ya SAP çözümleri

Müşterilerine rekabet üstünlüğü kazandırma vizyonuyla kurumsal çözümler geliştiren Anadolu Bilişim, Türkiye’de filo kiralama sektörünün öncülerinden Çelik Motor Filo ile SAP NetWeaver PO BPM (Process Orchestration - Business Process Management) süreç yönetimi sistemini hayata geçirdi.

Çelik Motor Filo’nun teklif, finans kontrol, sipariş, sözleşme tescil, teslimat ve fatura iş akışları mevcuttaki SAP altyapısına entegre olarak Anadolu Bilişim ile dijital ortama taşındı. Anadolu Bilişim Kurumsal Uygulama Hizmetleri Direktörü Atakan Karaman,”İşini geleceğe taşımak isteyen tüm kurumları Anadolu Bilişim çözümleriyle tanışmaya davet ediyoruz” dedi. Çelik Motor Filo Mali İşler Direktörü Anıl Karaca, “Bu uygulama ile yıllık ortalama 24 bin sayfa kağıt tasarrufu ve kağıt tasarrufuna paralel olarak; toner, elektrik ve döküm almak için harcanan zamandan tasarruf ediyoruz. Yazıcı için yıllık 2796 dakika işgücü tasarrufu, arşivleme anlamında da 2.66 metreküp alan ve dolap tasarrufu sağlayacağını tahmin etmekteyiz” diye konuştu. SAP Satış Direktörü Ulaş Evirgen ise güvene dayalı bu işbirliğinin gelecek dönemde de devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.