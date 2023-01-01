Anadolu Cam’dan “Cam’ın Dünyası”

Şişecam Topluluğu şirketlerinden Anadolu Cam, geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla ‘Cam’ın Dünyası’ etkinliğini gerçekleştirdi.

Dünya Çevre Günü’nde ‘Cam Yeniden Cam’ projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle sağlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Anadolu Cam Kalite, Çevre ve Teknik Standartlar Müdürü Ercan Kahraman’ın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, çevreci öğrenciler okullarında toplamış oldukları cam şişeleri geri dönüşüme kazandırdı. İstiklal Caddesi’nde kurulan etkinlik alanında cam şişe atıklarını kumbaraya atan öğrenciler, geri dönüşüm süreci sonucunda cam şişelerin yeniden nasıl hayat bulduğunu öğrendi. Etkinlikte ayrıca cam ürünlerin geri dönüşüme kazandırıldığı uygulamalı olarak katılımcılara gösterilirken, bu konuda bilgilendirme de yapıldı.