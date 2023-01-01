Anadolu Grubu çalışanları “BiFikir” dedi

Anadolu Grubu, 19 ülkede, 80’in üzerinde şirketi ve 50 bine yakın çalışanıyla fark yaratmaya devam ediyor. Grup çalışanlarının fikirlerini paylaştıkları inovasyon programı BiFikir ile bugüne kadar Anadolu Grubu çalışanları, 6 binin üzerinde fikir geliştirirken bunlardan 1.000’in üzerinde proje hayata geçirildi.

Grup çalışanları bu projelerle bir sene içinde 77 milyon TL. değerinde fayda sağladı. Projenin final günü olan BiFikir Festivali’nde 2016 yılının en başarılı projesi seçildi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Grubun üst düzey yöneticileriyle birlikte çalışanların katıldığı etkinlikte dereceye giren projeler, gerçekleştirdikleri proje sunumlarının ardından tele oylama sistemiyle katılımcılar tarafından seçildi. Günün sonunda, Anadolu Motor-CVT Şanzımanlı Çapa Makinesi projesiyle birinci olurken Anadolu Isuzu-Bagaj Saclama İşleminin Ergonomik Hale Getirilmesi projesiyle ikinci, Migros-Tam Bana Göre ile üçüncü, McDonald’s-Tek Tıkla Big Mac projesi ile dördüncü ve Anadolu Efes-Kapalı Devre projesiyle beşinci oldu.