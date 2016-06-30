Anadolujet ve Aras Kargo’dan hafifleten hizmet

Anadolu’yu bir uçtan bir uca bağlayan AnadoluJet, yolcularına katmadeğer sağlayan ek hizmetlerle havada sunduğu konforu hayatın diğer alanlarına da taşıyor.

AnadoluJet, Temmuz 2015 itibarıyla Aras Kargo işbirliğinde yolcuların yükünü hafifletecek yeni kampanyası ile seyahat kolaylığı sunuyor. “Bagajınız Kapıda Kampanyası” kapsamında AnadoluJet yolcuları bagaj taşıma derdinden kurtuluyor. 30 Haziran 2016 tarihine kadar tüm yolcu bagajları 10 desi/kg’a kadar olanlar 19 TL, 10-20 desi/kg 29 TL, 20-30 desi/kg 39 TL, 30-40 desi/kg 49 TL, 40-50 desi/kg 59 TL karşılığında, Aras Kargo güvencesiyle taşınıyor. Kampanya dahilinde randevulu olarak adresten alınan bagajlar, yine adrese randevulu olarak teslim ediliyor. 30 Haziran 2016 tarihine kadar devam edecek kampanya, K.K.T.C ve yurtdışı gönderileri kapsamıyor.