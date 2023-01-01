Analogdan dijitale kolayca taşının

Xerox günde 1000 sayfaya kadar tarama yapabilen, saklayabilen ve düzenleyebilen akıllı bir taşınabilir tarayıcıyı tanıttı. Xerox Duplex Portable Scanner, görsel netliği düzelten algoritmalar ve belgeleri 179 dilde doğru olarak okuyabilen optik karakter tanıma (OCR) gibi gelişmiş özelliklere sahip bir cihaz.

Evde, ofiste veya sahada çalışanlar için geliştirilen olan cihaz, 300 DPI'de dakikada 15 sayfa tarayabiliyor. Kartvizitten 215 x 3000 mm ölçülerine kadar tarama yapabilen taşınabilir tarayıcı, küçük kullanım alanı sayesinde herhangi bir masa üzerine rahatça yerleştirilebiliyor. Böylece çalışanların bilgileri dijitalleştirmesi ve paylaşması kolaylaşıyor.

Xerox Türkiye Ofis Ürün ve Tüketim Malzemeleri Pazarlama Müdürü Yalın Yıldırım, "Duplex Portable Scanner, kişisel ve portatif tarama üretkenliği taleplerini karşılamakta ve müşterilerimizin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Çok yoğun kağıt gereksinimi olan süreçleri dijital hale getirerek, kuruluşlar büyümeye ve müşterilere daha iyi hizmet vermeye odaklanabilir" ifadesini kullanıyor.