Ankaralı genç girişimciler ödüllendirildi

Bilkent Cyberpark tarafından her yıl yapılmakta olan genç proje sahipleriyle yatırımcıları biraraya getiren START-UP Zirvesi’nin 8. si gerçekleşti. BlaBlaCar'ın Türkiye CEO'su Esin İmer, fikrin buluş ve şirketin kuruluş sürecini anlatarak, BlaBlaCar'ın şu an ki başarısını aktardı.

Connected2me girişimcisi Ozan Yerli, Galata Angels yatırımcısı Ömer Akarca ve Melek Yatırımcı Namık Kural'ın konuşmacılığını yaptığı panelde günümüz girişimcilerinin avantaj-dezavantajları ve yatırımcıların girişimcilere bakış açılarına değinildi. Proje sunumlarından sonra jürinin seçtiği ilk 2 ve Pay-U Özel Ödülü’nün sahibi açıklandı; Kullanıcılarını günlük moduna göre ilgi çekecek çeşitli aktivitelere yönlendiren bir uygulama ile 1.lik ödülüne layık görülen 'Qenture', Bilkent Cyberpark'ta 6 ay ücretsiz kuluçka ofisi, 1 yıl boyunca mali danışmanlık hizmeti ve Cyberpark uzmanlarından mentörlük desteği aldı. 2.lik ödülünü ise staj arayan öğrencilerin sorununu çözmek üzere yola çıkan 'stajım.net' aldı. PayU Özel Ödülü’nü ise vize ve final dönemlerinde ders notu arayan öğrencilere online ders notu bulma imkanı sunan 'Binotumvar'ın oldu.