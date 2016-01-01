Ankiros’a İtalyanlar damga vurdu

Ankiros 2016, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında sektör temsilcilerini Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi.

Türk şirketlerinin İtalyan şirketlerle ticari ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Ankiros 2016 fuarında İtalyan firmalarını bir araya getiren büyük bir ülke standıyla yer aldı. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın organize ettiği İtalyan standında yer alan firmalar fuara gelen ziyaretçilere faaliyetleri, projeleri, sundukları ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verme imkanı buldu.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Başkanı Aniello Musella fuarla ilgili; “Türkiye güçlü ekonomik temellere sahip. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı olarak olarak Türkiye’yi işbirliğine çağırmak ve bu mesajımızı tüm Türkiye’ye yaymak için Ankiros 2016 önemli bir fuar” dedi. Bu sene Ankiros 2016’ya İtalya demir ve çelik sektörünün önemli firmalarından Sas Engineering and planning Srl, Euromac Srl, Foundry Ecocer Srl, Sır Spa, Brondolin Srl, QDesign Srl, İtalpresse İndustrie Srl Societa Unipersonale Buhler Brescia Srl, Artimpianti ve İtalyan Döküm Sanayiciler Derneği Amafond katıldı.