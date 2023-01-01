Ar-Ge harcamalarında yüzde 1 barajı aşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ait Ar-Ge faaliyetleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; bir önceki yıl GSYH içerisinde yüzde 0.95’lik paya sahip Ar-Ge harcamaları, psikolojik seviye olan yüzde 1’i aşarak yüzde 1.01’e yükseldi.

Araştırmayı değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olan Ar-Ge faaliyetlerinin, gelişmiş ülkelerde ülke ekonomilerinden aldıkları pay ortalama yüzde 2 ile 3 seviyelerinde. Türkiye psikolojik eşik olan yüzde 1’i aştı. Ancak hala yeterli seviyede değiliz” dedi.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında yüzde 49.8 ile özel sektör başı çekerken yüzde 40.5 ile yükseköğretim kurumları ve yüzde 9.7 ile kamu kurumları onu takip etti. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2014 yılında bir önceki yıla göre Ar-Ge personeli sayısında ise yüzde 2.2’lik bir artışla 115 bin 444 kişiye ulaşıldı.