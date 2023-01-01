Arçelik, tüketici elektroniği gelecek stratejilerini iş ortaklarıyla paylaştı

Arçelik A.Ş., bayilerinde sattığı farklı markalı tüketici elektroniği ürünlerin temsilcilerini ve bayilerini biraraya getirdi.

Elektronik ürün perakendeciliği işini, pazarı geliştirecek şekilde büyütmek için işbirliğinin arttırılması amaçlı gündemin paylaşıldığı organizasyonda, Arçelik ve Beko mağazalarındaki elektronik ürün yelpazesinin zenginleştirilmesi konusu üzerine yoğunlaşıldı. Toplantıya sektörde öncü 11 marka ve 13 distribütörden üst düzey yöneticiler, Arçelik A.Ş. üst yönetimi ile satış, pazarlama ve ürün temin ekipleri katıldı.

Arçelik A.Ş., Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer, mağazalarındaki elektronik ürün yelpazesinin zenginleştirilmesini anlattı. Arçelik A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tülin Karabük de müşteri memnuniyetine verilen önemden ve satış sonrası müşterilerle kurulmuş olan geri bildirim ağından bahsetti. Arçelik A.Ş. Temin Ürün Direktörü Evren Albaş, elektronik perakendecilik alanında en yeni trendleri ve güçlü bir ürün gamını yakaladıklarını, iş ortaklarıyla pazarı büyütecek iş planları üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.