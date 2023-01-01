Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer oldu

Ev teknolojilerinde Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Arçelik A.Ş.’nin Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerini yürütecek Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne, Ocak 2017 tarihi itibariyle Can Dinçer atandı.

Dinçer, Türkiye pazarında bayi yönetimi, reklam ve sponsorluk faaliyetleri, envanter ve stok yönetimi, lojistik yönetimi, garanti hizmetleri yönetimi, montaj ve servis hizmetleri operasyonlarını yürütecek. Can Dinçer’in önderliğindeki Arçelik Türkiye; güçlü, yaygın bayi ve servis ağıyla perakende dönüşümünü devam ettirerek, dünyanın en büyük perakendecileri arasında yer almayı hedefliyor.