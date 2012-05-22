Arçelik’ten geri dönüşüm tesisleri

Sektöründe Türkiye’nin lideri ve Avrupa’nın 3. büyük beyaz eşya şirketi olan Arçelik A.Ş., tüm iş süreçlerinde ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuyla hareket ediyor.

Uzun yıllardır, doğanın ve ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan projeler yürüten Arçelik A.Ş., Eskişehir ve Bolu’da kurduğu geri dönüşüm tesislerinde, atık elektrikli ve elektronik eşyaları (AEEE) yeniden doğaya kazandırıyor. Arçelik A.Ş., 2014 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’nin 2002/95/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına İlişkin Direktif ile 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi’ne paralel olarak 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Bolu ve Eskişehir’de iki geri dönüşüm tesisi kurarak, sektöründe ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri en aza indiren ilk şirket olma özelliğini taşıyor.

Tesisler faaliyete başladıkları günden bugüne kadar geçen süreçte yaklaşık 100 bin adet ürünün geri dönüşümü tamamlandı. Bu işlemlerle, yüksek enerji tüketen eski ürünlerin şebekeden elektrik tüketmesinin de önüne geçilmesi ile, toplamda 21,5 GWh/yıl enerji tasarrufu elde edilmiş oldu. Bu kazancın büyük kısmı geri dönüştürülen buzdolaplarından geliyor. Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı: “Eski buzdolaplarının, geri dönüştürülmesi ile ülkemiz enerji verimliliğine katkıda bulunuyoruz” diyor.



