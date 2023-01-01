“Artık daha çok markamız ve patentimiz olacak”

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, üç gün süren görüşmelerin ardından 23 Aralık Perşembe akşamı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sınai Mülkiyet Kanunu, 6’sı geçici olmak üzere, toplam 199 maddeden oluşuyor.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz şunları söyledi: “Türkiye’de yıllık marka başvuru 100 binin üzerinde. Patent başvuru sayısı 11 bine yaklaşmakta. Tasarım konusunda da artan bir ivme söz konusu. Ülkemiz için bu kanun, ciddi bir ihtiyaçtı. Bu kanunla ilgili son 5 yıldır da ciddi bir çalışma yapıldı. Türkiye’deki mevcut düzenleme itibariyle baktığımızda; markaların, patentlerin, tasarımların, coğrafi işaretlerin, entegre devletlerin topografyası ile ilgili kanun hükmünde kararnameler (KHK) var. Bu kanun, tüm bu KHK’ları ortadan kaldırıyor, tek bir kanun içerisinde topluyor. En önemli özelliği budur. Bu kanun aslında iş dünyasının önünü açmak, daha çok marka ve patentli ürün üretmesine fırsat sunmak için ortaya konulmuş bir düzenlemedir. Bundan sonraki süreçte bu marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretlerin sahipleri olanlar, daha güçlü hakların da sahibi olacak ve dolayısıyla bu anlamdaki farkındalıkları da artacaktır.”