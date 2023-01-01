Asgari ücrete destek sürmeli

Beş milyondan fazla işçiyi ilgilendiren asgari ücret, yeni yılla birlikte yeniden belirlenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücrete 2016 yılında yapılan yüzde 30 oranındaki artışın ardından artan istihdam maliyetlerinin istihdama olumsuz yansımaması amacıyla uygulanan devlet desteğinin devam etmesinin sürdürülebilir istihdam için önemli olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünyada yaşanan belirsizlikler ve özellikle bölgemizde karmaşaya rağmen 1.5 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlanması çok önemli bir başarı hikayesidir. Bu kapsamda istihdam artışlarına devam edilebilmesi için asgari ücrete verilen 100 liralık desteğin devam etmesi çok önemlidir” dedi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ise devlet desteğinin devam etmemesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyebileceğini vurguladı.