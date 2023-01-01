ASİAD’da görev değişimi

ASİAD’ın 14’üncü Olağan Genel Kurulu, ASİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurula; Başkan Barış Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Genel kurul kapsamında yapılan seçimlerde daha önce başkanlığı devredeceğini açıklayan Barış Aydın aday olmazken halen Genel Sekreter olarak görev yapan Eda Ersoy, tek aday olarak seçime girdi.

Eda Ersoy Başkanlığı’nda seçilen yeni yönetim kurulu, kendi arasında görev dağılımı yapacak. “Genç arkadaşlar sinerji oluşturacak, bayrağı daha yukarılara taşıyacak” diyen Barış Aydın, ASİAD’ın, sahip olduğu işbirliği ve iletişim ağı sayesinde düşünce ve hareket birliği oluşturduğunu, gündeme yön vermede sözsahibi bir kuruluş olduğunu söyledi. Aydın, sahip olduğu etkin temsil gücü ile ülke sorunlarına çözüm üreten ASİAD’ın, bundan sonra da gündem hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye, sürdürülebilir kalkınma için yönetim kademesindeki karar vericilerin stratejilerini etkilemeye etkin biçimde devam edeceğini, bunun yanında sosyal sorumlulukta da aktif olacağını belirtti. ASİAD Başkanlığı’na seçilen Eda Ersoy ise yeni dönemde ASİAD vizyon ve misyonu doğrultusunda bayrağı daha yükseklere dikmek için tüm güçleri ile çalışacaklarını söyledi. Ersoy, “ASİAD’ın ilk kadın başkanı olarak bu sorumluluğu daha fazla hissediyor, yönetim kurulu ve tüm üyelerimizle önemli hizmetler yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.