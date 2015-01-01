Aslanoba Capital’den Meal Box’a ikinci büyük yatırım

Gurme ev yemekleri zinciri Meal Box’ın, Haziran 2015’te Aslanoba Capital’le yaptığı son yatırım turu ile birlikte kurulduğu günden bu yana aldığı toplam yatırım tutarı 3.6 milyon dolara ulaştı.

Birinci yılında 20 şubeye ulaşan, hızla büyüme ve gelişme gösteren Meal Box, aldığı franchising teklifleri ve yeni yatırımlarla dikkat çekiyor. Meal Box Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murat Demirhan “Meal Box ile Türkiye’nin ilk ve tek gurme ev yemekleri zincirini kurduk. İlk kez bizim uyguladığımız ve Türkiye’de tek olan bu iş modeliyle kısa zamanda food-tech alanında dikkat çektik ve Türkiye’nin en önemli yatırım gruplarının ilgisini çektik” dedi. Toplam yatırım tutarlarının oldukça makul olması ve ilk 30 açılış için franchising bedeli almaması nedeniyle yoğun şekilde başvuru alan Meal Box, yıl sonuna kadar 41 şubeye ulaşmayı hedefliyor.