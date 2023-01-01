Aslantürk güven tazeledi

Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜKSİAD) 3. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olan Nurettin Aslantürk, yeniden Başkan seçildi.

Kongreye, Ak Parti Kocaeli Eski Milletvekili Eyüp Ayar, TÜKSİAD Eski Başkanı Gültekin Şenel ve Kaşif Şahinkesen ile Karadeniz’in önde gelen işadamları katıldı. Kongrede konuşan TÜKSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk, “2008 yılında kurulan derneğimiz gün geçtikçe büyüdü. Biz bir aile olmak için bu yola çıktık. Gebze’de, Kocaeli’de ve ülkemizde iyi şeylere imza atmak için güzel bir yönetim kurulu listesi hazırladık” dedi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Nurettin Aslantürk, İlyas Özdemir, Ercan Aslan, İsmail Kaya, Engin Yıldırım, Mikail Ozan, Selamet Güner, Turan Demir, Erdem Çelik, Yahya Kahraman, Volkan Tarım, İsmail Keskin, Aydın Turan, Haydar Demirkıran, Hamit Tandoğdu, Rasim Küçükgüzel, Ali Altuntaş, Erdoğan Şahin, Muharrem Yelekoğlu, Büşra Yılmaz, Canay Gümüşlü Safi, Saliha Bayramoğlu, Erkan Yüksel, Abdullah Kadıoğlu, Süleyman Kurt.