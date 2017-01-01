“Asya ve Avrupa’da yeni nesil iki OSB kurulmalı”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 2017 yılının son aylık olağan toplantısı, “Üretim Odaklı Bir Ekonomide Planlı Bir Çevre ve Şehircilik Anlayışının, Sanayimizin Gelecek Vizyonu ve Yeni Nesil Sanayimize Farkındalık Kazandırılması Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’un güçlü üretim ve yeni nesil sanayi şehri olmaya devam etmesinin ülke ekonomisi için bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti: “İstanbul’da tabiri caizse göçebe olmak zorunda bırakılan bir sanayi var. Bu durum rekabet gücümüzü sekteye uğratıyor. Sanayiye yerleşiklik kazandırmak noktasında en etkili çözümü OSB’ler sunuyor. Bu çerçevede biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkan sağlayacak iki yeni OSB kurulmasını talep ediyoruz.”