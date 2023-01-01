Atlas Copco'dan uygun maliyetli F serisi

Atlas Copco, gelişmiş kurutucu özelliklerine gereksinimi olmayan fakat kaliteli basınçlı havaya ihtiyaç duyan müşteriler için yeni bir çözüm sunan soğutmalı tip kurutucuları ürün gamına ekliyor.

Dünya genelinde satışa sunulan F serisi; el tipi aletler, genel atölyeler, hava motorları, pnömatik silindirler ve dökümhane makineleri gibi uygulamalarda standart kurutuculara ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözüm olarak ön plana çıkıyor.

Atlas Copco'nun Endüstriyel Hava Bölüm Müdürü Ayhan Akova; "Endüstriyel kurutucularımız yerel rakiplerimiz ve markasız ürünler üzerinde her zaman rekabet üstünlüğü sağladı. Ancak bazı müşterilerimiz tüm özelliklere ihtiyaç duymuyor. F serisi bu müşterilerimiz için tasarlandı. Tasarımı ve kaliteli parçaları sayesinde F serisi kurutucular pnömatik alet ve ekipmanların kullanım ömrünü uzatırken ve nemle ilgili arızaların önüne geçiyor" diye konuştu.