Atlas Copco’dan gıda güvenliği için önemli adım

Atlas Copco, en güncel teknolojiye sahip yağsız kompresör, blower ve hava şartlandırma ürünlerini ürettiği Antwerp, Belçika'daki üretim tesisi ile Lloyds Register'dan ISO 22000-Gıda Güvenlik sertifikası alan ilk kompresör üreticisi oldu.

Atlas Copco aldığı sertifika ile ölçülebilir ISO standardı sayesinde müşterilerin ürün ve prosesleri için güvenilir bir basınçlı hava üreticisi olduğunu ortaya koydu. Yağsız Hava Bölümü Başkanı Chris Lybaert, “Yoğun geçen atölye çalışmaları ve Lloyd's Register'ın kapsamlı bir şekilde yürüttüğü denetimlerden sonra Atlas Copco'nun yağsız kompresörleri ile gıda sektöründeki en yüksek standartları karşılamaya hazır olduğunu gösterebildik. Atlas Copco olarak müşterilerimizin sürdürülebilir verimliliğine odaklanıyoruz ve paydaşlarımız için artı değer oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.