Atlas Halı’nın nano buluşuna büyük ilgi!

KalDer ve BUSİAD işbirliğinde yürütülen “13. Kalite ve Başarı Sempozyumu”, Bursa’da yapıldı. Düzenlenen törenle “Bursa Kalite Ödülleri 2014”te BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan ve KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay ödülleri verdi.

Sempozyumun “Yenileşim ile Mükemmeli Aramak” oturumunda konuşan Atlas Halı Genel Müdürü Dr. Meriç Bebitoğlu, bir Türk markası olan Atlas Halı’nın yenilikçi yapısıyla mükemmeli arayan yolculuğunda dünya buluşu nano halının başarı öyküsünü anlattı. Bebitoğlu, sevdiği ve inandığı işi yapan, tercihinde ısrarlı olanın mutlaka başarıya ulaşacağı aktardı: “İnovatif yaklaşım ve evrensel kriterlerden hareketle başarılamayacak hiçbir şey yok, hiçbir şey için hiçbir zaman geç değil.”