Autodesk Dijital Tasarım Kampı’nda drone tasarımları yarıştı

Autodesk ve Endüstriyel Tasarımcılar Derneği’nin (ENTA) Kadir Has Üniversitesi’nde İstanbul’daki tüm üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerine açık ve ücretsiz olarak düzenlediği “Autodesk Dijital Tasarım Kampı” kapsamındaki tasarım yarışmasının sonuçları belli oldu.

14 farklı üniversiteden 42 endüstriyel tasarım öğrencisi, etkinliğin ilk günü Autodesk’in yeni nesil 3B tasarım, imalat ve mühendislik aracı Fusion 360 üzerine uygulamalı eğitim aldı, ikinci gün tasarım yarışması ile yeni nesil 3B tasarım teknolojilerini deneyimledi. 3 boyutlu insansız araç (drone) modelleri tasarımlarının rekabet ettiği yarışmada dereceye giren ekipler şöyle:

“Arama ve Kurtarma Amaçlı Drone modeli ile Almila Ek-Bahçeşehir Üniversitesi, Onur Argun-Marmara Üniversitesi, Uğurcan Akın-Kadir Has Üniversitesi (birincilik ödülü), Serra Özçelik-Marmara Üniversitesi, Ayça Akyıldız-Marmara Üniversitesi, Onur Çavdar-Marmara Üniversitesi, Tina Paknahad-Marmara Üniversitesi (ikincilik ödülü), Melike Uyanık-Doğuş Üniversitesi, Taylan Soytemiz-Kadir Has Üniversitesi, Ahmet İbrahim Polat - Melikşah Üniversitesi (üçüncülük ödülü), Yunus Babur-Aydın Üniversitesi, Can Fırat-Aydın Üniversitesi, Can Mert Kösele-Işık Üniversitesi (mansiyon).

Yarışmada dereceye giren ekipler toplam 3.150 TL değerinde ödül kazandı ve etkinliği tamamlayan katılımcılar Autodesk tarafından uluslararası geçerliliği bulunan katılım sertifikası alacak.