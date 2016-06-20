Ayakkabı tasarımcılarına 150 bin TL değerinde ödül var

Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından genç tasarımcıların önünü açmak için gerçekleştirilen 2. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nda başvurular alınmaya başlandı. Yarışmada 100 bin liraya yakın para ödülü verilecek.

Ayrıca ‘Lisans Öğrencileri’ kategorisinde en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL değerinde yurtdışı eğitim imkanının sahibi olacak. Yarışmada lisans öğrencileri, akademisyen ve profesyoneller 2017 İlkbahar-Yaz sezonuna ait, ihraç edilebilecek ve sektöre katmadeğer sağlayacak kadın ve erkek ayakkabıları tasarımları ile yarışmaya katılabilecek. Tasarımcılar ‘akademisyen ve profesyoneller’, ‘lisans öğrencileri’ ve ‘ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri’ olmak üzere üç kategoride kendi içlerinde yarışacaklar. Katılımcılar ayakkabitasarimyarismasi.com web adresinden yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 20 Haziran 2016.