AYB’den Türkiye çıkarması

Avrupa Yatırım Bankası Grubu’ndan (AYB) Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom’un Başkanlık ettiği bir heyet, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ve Hazine Müsteşarı Cavit Dağdaş ile görüştü.

Görüşmeler, AYB Grubu’nun Türkiye’deki finansman faaliyetlerini güçlendirmeyi ve bunların kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

Ziyarette Başkan Yardımcısı Van Ballekom, AYB’nin 2015’te Türkiye’ye yönelik faaliyetlerine ve yıllık rakamlara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunuma göre; 2015’te AYB Grubu’nun Türkiye’deki finansman faaliyetleri, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış göstererek, 2.3 milyar Avro’ya ulaştı. AYB, ülkede inovasyonu ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için KOBİ’lere sağladığı güçlü desteği sürdürdü. KOBİ’lere verilen destek, toplam AYB kredilerinin yüzde 56’sını (1.3 milyar Avro) oluşturdu. Van Ballekom şunları söyledi: “AYB, Türkiye’deki en büyük uluslararası finansman kuruluşlarından biridir. 2015 yılında tüm temel imalat sektörlerine finansman ve destek yatırımlarımızı arttırdık. Tüm bu yatırımlar, ülkeyi modernize etme sürecinin önemli bir parçasıdır.”