Ayhan Zeytinoğlu, 3. kez WCF Konsey Üyesi seçildi

İKV ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Genel Konsey seçimlerinde Konsey Üyeliği görevine yeniden seçildi.

2017–2019 dönemi seçimleri için 130 ülkeden 1200’ün üzerinde Oda üyesi elektronik oy kullanmaya davet edildi. Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi için dünyanın tüm bölgelerinden, Genel Konsey’de yer alan 20 sandalye için 48 farklı ülke temsilcisi aday oldu. Başkan Zeytinoğlu, yeni dönem Genel Konseyi’nin, 1 Mart 2017 tarihinde yapılacak ilk toplantısına katılmak üzere, Konsey’in yönetim merkezi olan Fransa’nın başkenti Paris’e gidecek.