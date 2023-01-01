Azure Grup’tan: “bikargo”

Tamamı yerli sermaye ile kurulan Azure Grup, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı dünya devlerinin can simidi oldu. Şirket teslimatlar için akıllı uygulama 'bikargo'yu da hizmete sundu.

16 ülkede hizmet verdiklerini söyleyen Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Hem Türk hem de Batılı şirketlerin bu coğrafyada can simidi olduk. Irak, İran, Afganistan ve Suriye’de savaş ve terör nedeniyle girilemeyen bölgelere teslimatları yaparak ticaretin sürdürülmesini sağlıyoruz” dedi. 41 yıldır Ortadoğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen hala rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Gül, şu bilgileri verdi: “Irak'ın başkenti Bağdat'ta ilk kuruluşumuzu 1982 yılında yaparak faaliyetlere başladık. Irak’ta Irak Expres Cargo, İran’da da İran Expres Cargo adıyla yüzde 100 Türk sermayesiyle ilk Türk kargo firmalarını kurduk. Irak’a motorkurye sistemini götürdük. Irak ve Iran'daki insanların Türkiye’deki online alışveriş sitelerinden almış oldukları ürünleri kapı teslimatı ve tahsilatlı gönderi yaparak bu ülkelerde yine bir ilki gerçekleştirdik. Suriye’de de 1979 yılından bugüne faaliyetteyiz. İlklerle dolu tarihimize bir yenisini daha ekliyoruz.”

Bikargo hakkında da bilgi veren Gül, Türkiye’de kapıdan kapıya teslimatı yeniden kurgulayan ilk online şirketi olduklarını belirterek, “Şuan yurtdışında adresten adrese hem bireysel hem de kurumsal teslimat yapan bir Türk kargo şirketi yok. Bu anlamda ilk olduk. IOS ve Android uygulamalarından indirilecek ‘bikargo’ programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulama yaptık. Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurtiçi ya da yurtdışında istediğiniz bir adrese teslim ediyoruz” dedi.