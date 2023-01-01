Bahçeşehir Üniversitesi’nden Türkiye’de bir ilk: Espor Bursu

Geçtiğimiz yıl ABD, Norveç ve İsveç’te ilk örneklerini görmeye başladığımız ‘espor bursu’ uygulaması, Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçiriliyor.

Riot Games Türkiye tarafından düzenlenen League of Legends Türkiye Şampiyonluk ve Yükselme liglerinde başarılı olan esporcular, Bahçeşehir Üniversitesi’nden maddi değeri 40 bin TL’yi bulan yüzde 100’e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler. Espor alanında ilerlemek isteyen gençler, iki kurumun sağlayacağı ortak staj ve sertifika programlarıyla da akademik ve profesyonel anlamda destek alabilecek. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, şunları söyledi: “Dünya artık dijital kuşak dediğimiz yeni neslin yarattığı işler ve ürünlere odaklanıyor. Espor sektörü de bu dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Biz de Bahçeşehir Üniversitesi olarak Espor’u, desteklediğimiz birçok spor dalından biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin bu alanda dünya arenasında söz sahibi olması için elimizden geleni yapacağız.”