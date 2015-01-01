Bakan Fikri Işık, WIN’in açılışını gerçekleştirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ‘Win Eurasia Automation Endüstriyel Otomasyon Fuarı’nın açılışını yaptı.

Bakan Işık, fuar alanında iş makinası operatörlerin eğitimi için hazırlanan bir simülasyon uygulamasını kullanarak inceledi. Fuarda konuşan Fikri Işık, “Yeni sanayi devriminin özelliği nesnelerin interneti yoluyla tüm cihazlar arasındaki aşırı bağlantı ve aşırı otomasyon olacak" dedi.

Endüstri 4.0’a ilişkin bilgi veren Işık, “Bilgi teknolojileri ve kısmen de otomasyon sistemlerinin sanayi üretiminde kullanılmasıyla bu devrim yaşanıyor. Yeni sanayi devriminin özelliği ise nesnelerin interneti yoluyla tüm cihazlar arasındaki aşırı bağlantı ve aşırı otomasyon olacak. Önümüzdeki süreçte, sanayi üretiminde düşük beceri gerektiren tüm rutin işlemler otomasyon yoluyla yapılacak. Hatta karar alma gerektiren orta beceri seviyesindeki birçok işlem dahi yapay zekalar tarafından yapılacak” diye konuştu.

Işık, şunları söyledi: “Uluslararası Robotik Federasyonu araştırmalarına göre, 2015 yılında toplam 80 bin robot sanayi üretiminde kullanılıyordu. 2018 yılında bu rakamın çok hızlı bir artışla 2.3 milyon olması, bunun da yarıdan fazlasının Asya ülkelerinde kullanılması bekleniyor. 2020'de ise robot sayısının 3 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Robotlar artık, belli eylemleri sistemli bir şekilde tekrar eden varlıklar değil, adeta düşünen, farklı durumlara nasıl tepkiler vereceğini keşfeden, problem çözen eşyalar olacak."

Fuarda; ABD, Almanya, Avusturya, Brezilya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, Japonya, İngiltere, İran, İrlanda, İsviçre, İsveç, İspanya, İtalya, Pakistan, Romanya, Tayvan, Türkiye olmak üzere 25 ülkeden 1556 firma bulunuyor.