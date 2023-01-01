Banka dışı sektörün rekabet şartları iyileştirilecek

Finansal Kurumlar Birliği V. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Ekonomi yönetiminin önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da ekonominin gelecekteki seyrine yönelik öngörüler masaya yatırıldı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Genel Kurul’daki konuşmasında; Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektörün reel ekonomiye sağladığı finansmanın toplam finans sektörü içindeki payının giderek arttığına işaret ederek; bu ivmenin daha da artması için rekabet şartlarının iyileştirilmesine yönelik taleplere destek vereceklerini ifade etti. Canikli ayrıca özgün ürünlerini oluşturmaları ve bunun için de teknolojiye yatırım yapmaları yönünde sektör temsilcilerine tavsiyelerde bulundu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise banka dışı finansal kurumların güçlü bir büyüme potansiyeline ve performansa sahip olduğunu belirterek, “Yeni ürünler geliştirmeye ve banka dışı mali sektörümüzü sağlıklı bir şekilde büyütmeye odaklanmamız gerekmekte. Biz otorite olarak her zaman sistemin sağlıklı gelişmesi tarafındayız” dedi.

FKB Başkanı Mehmet Cantekin ise Birliğin kuruluşundan bugüne kadarki sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Finans sektörü içinde Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlerin önemine vurgu yapan Cantekin; FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi.