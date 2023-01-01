Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Okan FinansLab’i açtı!

Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan, Okan Finans Lab’in ve İşletme Strateji Lab’in açılış töreni, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirildi. Şimşek açılışta verdiği konferansta; finansal piyasalardaki son gelişmeleri ve İstanbul Finans Merkezi’nin geleceğini değerlendirdi.

Mehmet Şimşek, “Öğrenmeyi yönetmek esas olmalıdır. Dünyada inanılmaz bir bilgi yoğunluğu var. Google hazretlerine girerseniz istemediğiniz kadar bilgi ile karşılaşırsınız. Bilgi çok, ama önemli olan araştırma ve analiz yapmayı öğrenmek, o yetenekleri geliştirmek. Finans sektörü pratik yetenekleri geliştirmeyi de gerektiriyor. Böyle açılışlar da bu pratiği geliştirmeye yönelik. Yakın zamanda Ar-Ge Reform Paketimiz’i Meclis’ten geçirdik. Ar-Ge’nin ticarileşmesinin önünü açmak sanayi-üniversite işbirliğini daha da artırmak için teşvikler getirdik. Hocalarımız patent üretmek için uğraşmalı. Bunlar için teşvikler çok. Neden olmasın, Türkiye’den de MIT gibi bir üniversite çıkmasın? Ha MIT ha Okan! Bir yerden başlamak gerekiyor” dedi.

Açılışta konuşan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise “Üniversite sanayi işbirliğine önem veren bir kurum olarak bugün finans laboratuvarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece teori ile başarının mümkün olmadığına inanıyoruz. Pratiğini de yapmak gerekiyor. Finans Lab işte bu amaçla kuruldu. İş Yatırım’a da katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.