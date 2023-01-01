Bayındır Sağlık Grubu’nda Sezai Sevgin dönemi

Türkiye’de sağlık sektörünün önemli kuruluşları arasında yeralan Bayındır Sağlık Grubu’nun Genel Müdürlük görevine, İş Bankası’nda yönetici olarak çeşitli kademelerde görev alan Sezai Sevgin getirildi.

Sezai Sevgin, atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Hizmet, kalite ve standardını eşit ve eksiksiz olarak yaygınlaştırmış, tıbbın tüm dallarında mükemmel sağlık hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Bayındır Sağlık Grubu, önümüzdeki yıllarda bu vizyonuyla sorumlu, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışı ile daha yaygın mahiyette çeşitlendirilmiş kitlelerle temasta olacaktır” dedi.

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanıyor. İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri olarak faaliyet yürütüyor.